Индия запретит мусульманам разводиться через мессенджеры

Индийское правительство направило в парламент законопроект, который запрещает мусульманам разводиться с женами без оформления соответствующих бумаг. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно традиции, для того, чтобы разойтись с женой, мусульманину необходимо три раза сказать слово «талак», что означает «развод». Расторгнуть брак таким образом можно также через Whats App или Skype.

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Индийские мусульманки пожаловались, что такая традиция нарушает их права и оставляет разведенных женщин без средств к существованию. Они подали петицию в верховный суд с просьбой признать нелегитимным развод, если он не оформлен официально.

Если запрет вступит в силу, его нарушение будет караться тремя годами лишения свободы.

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