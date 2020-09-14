Подвергнувшиеся гонениям мусульмане попали под новые репрессии

Мусульмане-рохинджа, подвергшиеся гонениям в Мьянме, попали под новые репрессии. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, ее цитирует Reuters.

«Создается впечатление, что они стали жертвами случайных нападений, однако за этим могут скрываться новые военные преступления или даже преступления против человечества», — подчеркнула она.

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Бачелет обратила внимание на новые спутниковые снимки и свидетельства очевидцев: согласно им, за последние месяцы были сожжены большие территории северного Ракхайна, где проживают мусульмане-рохинджа. Данные также указывают на то, что в штате до сих пор истребляют представителей этой народности.

Верховный комиссар упрекнула власти Мьянмы в том, что они до сих пор не предприняли «никаких конкретных мер» для наказания виновных в преследовании населения. Она также потребовала независимого расследования в отношении репрессируемых.

Более 730 тысяч представителей мусульман-рохинджа бежали в 2017 году в Бангладеш из Мьянмы. Беженцы рассказывали об этнических чистках, убийствах без суда и изнасилованиях — все это якобы учиняла армия страны. В Мьянме в ответ на обвинения в геноциде заявили, что информация о бесчинствах выдумана — солдаты, по словам властей, проводили антитеррористическую операцию, а рохинджа сами нападали на них.

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