Елизавета II порадует Кейт Миддлтон новой игровой площадкой

Королева Великобритании Елизавета II решила построить в своем поместье рядом с Сандрингемским дворцом в графстве Норфолк новую игровую площадку для детей. Таким образом она захотела порадовать Кейт Миддлтон, которая во многих интервью рассказывала, почему детям необходимы прогулки на свежем воздухе, сообщает Express.

Материалы по теме Голова кругом Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова? Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Елизавета II одобрила проект, согласно которому в поместье полностью реконструируют старую игровую площадку. По данным издания, на изменения королеву вдохновила Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская много раз упоминала, как в буквальном смысле «тащит» своих детей на улицу в любую погоду. В одном из интервью Миддлтон подчеркнула, что даже недолгие прогулки в течение 15 минут необходимы для здоровья.

Журналисты выяснили, что в основу архитектурной концепции площадки легли образы важных для королевской семьи мест. Так, на территории появится строение, похожее на местную церковь Марии Магдалины, куда королевская семья каждый год приходит на рождественскую службу. Главной достопримечательностью площадки станет постройка в виде водонапорной башни Appleton. По задумке, там установят горки, стену для скалолазания и говорящие трубки, с помощью которых дети будут общаться, находясь внутри. Королева также задумала создать на площадке отдельную зону, посвященную своим правнукам.

Ранее в ноябре Елизавета II запустила в поместье на севере Норфолка собственное производство джина под названием Sandringham Celebration Gin. Его разлили по 500-миллилитровым бутылкам и выставили на продажу за 50 фунтов стерлингов (на тот момент около пяти тысяч рублей). Как выяснили журналисты, королева организовала производство, так как джин является одним из ее любимых алкогольных напитков.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться