Елизавета II провела виртуальный тур по Букингемскому дворцу. Фотографии резиденции изнутри были размещены в сториз в Instagram-аккаунте @theroyalfamily.

Каждое лето королевская семья приглашает посетителей, но в этом году визиты отменили из-за распространения коронавируса.

Королева показала Белую гостиную с огромной люстрой с золотыми подсвечниками. В углу комнаты стоит пианино с позолотой, сделанное по заказу королевы Виктории в 1856 году. В этой комнате есть секретный вход, спрятанный за зеркалом и шкафом. «Комната используется как приемная для королевы и членов королевской семьи, чтобы собираться до официальных мероприятий», — сообщалось в подписи к снимку в сториз.

Также Елизавета II показала поклонникам Тронный Зал с высокими потолками, несколькими люстрами и двумя красными стульями из резного и позолоченного букового дерева. Подписчики смогли увидеть троны 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа. «Это стулья поместья, которые использовались для коронации королевы в 1953 году», — поясняется в описании.

На еще нескольких снимках показали банкетный зал для приемов, картинную галерею и огромную винтовую лестницу, украшенную позолотой.

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