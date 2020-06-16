Раскрыто тайное значение броши Елизаветы II на военном параде

Эксперты раскрыли тайное значение броши, в которой королева Великобритании появилась во время торжественного парада. Об этом сообщает Town&Country.

В субботу, 13 июня, в честь дня рождения Елизаветы II был проведен парад Trooping the Colour. Из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, военное шествие состоялось во дворе Виндзорского замка вместо площади у Букингемского дворца в центре Лондона.

Во время мероприятия королева приняла поздравления от сводного полка валлийских гвардейцев, который промаршировал с соблюдением дистанции. Она была одета в костюм лазурного оттенка, белые перчатки, черные туфли на небольшом каблуке и головной убор в тон наряду. Помимо этого ее жакет был дополнен драгоценным украшением — бриллиантовой брошью, подаренной ей уэльской гвардией.

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Известно, что на бриллианте изображены эмблемы пяти домашних полков: гвардии Колдстрима, гренадерской гвардии, а также ирландских, шотландских и валлийских гвардейцев. «Брошь, вероятно, была сделана из кулона, подаренного тете Елизаветы II, принцессе Марии, в 1922 году», — отметили представителей королевского ювелирного блога Cort Jeweller.

По информации издания, выйдя в свет в этом украшении, королева Великобритании выразила знак уважения к первому батальону гвардейцев, который провел церемонию Trooping the Colour. В настоящий момент упомянутый батальон находится на страже в Виндзорском замке.

В апреле в цвете губной помады королевы Великобритании, которая обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, обнаружили тайный посыл. Журналисты считают, что для трансляции она накрасила губы помадой оранжевого оттенка, чтобы «повысить моральный дух» общества. Известно, что Елизавета II предпочитает косметические бренды Elizabeth Arden и Clarins.

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