Россиян предупредили об опасности цветных защитных масок

Цветные защитные маски могут вызывать кожную реакцию, если они выполнены из химически окрашенной синтетики. О такой опасности россиян предупредила ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Елена Морозова, передает агентство «Москва».

По словам Морозовой, она часто видит на улицах людей в масках черного цвета. В них есть краситель, который сам по себе провоцирует реакцию кожи, и иногда пациенты жалуются на неприятный химический запах изделий. Из-за такой маски может возникнуть дерматоз, потому что черный краситель аллергенный.

Морозова отметила, что тканевые цветные маски надо регулярно менять или тщательно стирать, и в первую очередь обращать внимание на производителя и качеств. Она объяснила, что такие маски чаще всего сейчас носят дети, и если изделие долго не менять и не стирать, может усугубиться подростковое акне. Медик рекомендовала выбирать одноразовые медицинские маски и регулярно их менять.

Ранее россиянам рассказали, что для избавления от дискомфорта при ношении маски стоит делать дыхательные упражнения, дышать глубоко и медленно. По словам внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, негативные ощущения могут быть вызваны психологическими причинами, потому что некоторые верят, что в масках тяжелее дышать. Еще на состояние влияет то, что маска закрывает лицо собеседника, человек не видит его эмоции и начинает нервничать. Это влияет на дыхание, но человек не понимает настоящую причину и списывает все на маску, объяснил медик.