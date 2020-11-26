Россия
 
Последние новости
В Москве заметили попытку разрушить доверительные отношения Путина и Макрона
Игровой номер Марадоны предложили вывести из обращения
Победившую на выборах уборщицу захотели сделать депутатом Госдумы
Ведущий обругал коллегу за наряд «для конкурса бикини»
Назван способ избежать роста цен на жилье в России
В Подмосковье упитанный кот застрял в решетке подвального окна и был спасен 
Минск вручил украинскому послу ноту протеста из-за «антибелорусских акций»
Лукашенко оценил действия России по прекращению войны в Нагорном Карабахе
Италия попросила Европу о прощении долгов
Готовившего теракты в Московском регионе члена ИГ отправили в СИЗО
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили об опасности цветных защитных масок

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Цветные защитные маски могут вызывать кожную реакцию, если они выполнены из химически окрашенной синтетики. О такой опасности россиян предупредила ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Елена Морозова, передает агентство «Москва».

По словам Морозовой, она часто видит на улицах людей в масках черного цвета. В них есть краситель, который сам по себе провоцирует реакцию кожи, и иногда пациенты жалуются на неприятный химический запах изделий. Из-за такой маски может возникнуть дерматоз, потому что черный краситель аллергенный.

Морозова отметила, что тканевые цветные маски надо регулярно менять или тщательно стирать, и в первую очередь обращать внимание на производителя и качеств. Она объяснила, что такие маски чаще всего сейчас носят дети, и если изделие долго не менять и не стирать, может усугубиться подростковое акне. Медик рекомендовала выбирать одноразовые медицинские маски и регулярно их менять.

Ранее россиянам рассказали, что для избавления от дискомфорта при ношении маски стоит делать дыхательные упражнения, дышать глубоко и медленно. По словам внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, негативные ощущения могут быть вызваны психологическими причинами, потому что некоторые верят, что в масках тяжелее дышать. Еще на состояние влияет то, что маска закрывает лицо собеседника, человек не видит его эмоции и начинает нервничать. Это влияет на дыхание, но человек не понимает настоящую причину и списывает все на маску, объяснил медик.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Косметолог предупредила о токсичности разноцветных защитных масок
Врач назвал россиянам способ справиться с дискомфортом при ношении маски
Педиатр предупредила об опасности масок для детей
Вирусолог назвал причину носить маски переболевшим COVID-19 россиянам