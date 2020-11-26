Актриса восхитилась влиянием движения #MeToo на киноиндустрию

Британская актриса Ванесса Кирби восхитилась влиянием движения против домогательств #MeToo на киноиндустрию. Об этом сообщает журнал Esquire.

По словам артистки, движение изменило ситуацию в один момент. Она считает, что раньше люди думали, будто мужчины — это герои, которым достаются главные роли, в то время как женщинам остаются второстепенные роли чьих-то жен и возлюбленных. Кирби заявила, что благодаря #MeToo кинематографисты стали создавать «трехмерные» роли для женщин, а также осознали, что фильмы с их участием могут приносить большие деньги.

«Есть так много историй о женщинах, которые еще не были рассказаны. И дело здесь не в том, чтобы ставить женщину на место мужчины и превращать ее в эквивалент маскулинного альфа-самца. С таким я не могу себя идентифицировать, потому что я не распознаю этого человека, эту непобедимую женщину. Я хочу видеть человечных женщин. Я хочу видеть настоящие и большие путешествия, через которые прошли женские персонажи», — сказала актриса.

32-летняя Ванесса Кирби известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Корона», «Трамвай "Желание"», «Бойфренд из будущего», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Пуаро» и «Эверест».