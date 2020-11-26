В Польше высмеяли заход эсминца США в российские воды

Читатели польского издания Interia высмеяли инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн», который зашел в российские воды, но скрылся после предупреждения от военных Тихоокеанского флота.

Так, пользователь Dyzio назвал маневр американского судна «слабоватой демонстрацией», поскольку реагируя на требование России, эсминец исчез. «Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться?» — задался он вопросом. «Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» — поинтересовался пользователь Sien.

Читатель издания с ником Zyga отметил, что своими действиями США ничего не доказали, а лишь «зря потратили топливо». «Если бы нечто подобное сделали россияне, это назвали бы провокацией», — добавил он. «Россия защищала свои границы, это нормально», — констатировал Wtf.

Об инциденте с «Джоном Маккейном» в заливе Петра Великого стало известно накануне, 24 ноября. В Минобороны России сообщили, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем США. «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

Американская сторона отвергла заявление Москвы. По данным ВМС США, Корабль «Джон Маккейн» не был изгнан с какой-либо национальной территории.