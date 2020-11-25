Мир
 
Последние новости
Доктор Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса
Названа причина избиения Прилучного
Латиноамериканцы попались ФСБ при попытке сбежать из России через лес
Лидер Китая лично поздравил Байдена с победой на выборах
Обнаружено космическое явление неизвестной природы
Азербайджан допустил подписание мирного договора с Арменией
Кредитные каникулы для россиян предложили продлить
14-летняя россиянка создала костюм для реабилитации сломавшего позвоночник друга
Собчак раскритиковала расследование о «знакомой Путина»
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
Новости партнеров
Прослушать новость

В Британии заявили об угрозе третьей мировой из-за эсминца «Джон Маккейн»

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото
Фото: Ahmad Masood / Reuters

После того, как российский корабль прогнал американский эсминец «Джон Маккейн», нарушивший, по данным Москвы, границу России в заливе Петра Великого, обострилась угроза третьей мировой войны. Об этом заявил в своем материале британский журналист Daily Express Пол Уитерс.

Он отметил, что инцидент с «Джоном Маккейном» был вторым за сутки столкновением между военными кораблями России и США. До этого Национальный центр управления обороной РФ заявлял, что Черноморский флот следит за эсминцем США «Дональд Кук».

ВМС США назвали Черное море принципиально важным водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе. Командир «Дональда Кука» Келли Джонс отметил, что регулярно действует на этом участке в сотрудничестве с союзниками по НАТО — в том числе с Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.

Об инциденте с «Джоном Маккейном» в заливе Петра Великого стало известно накануне, 24 ноября. В Минобороны России сообщили, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем США. «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

Американская сторона отвергла заявление Москвы. По данным ВМС США, Корабль «Джон Маккейн» не был изгнан с какой-либо национальной территории.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Brink of World War 3: Russian ship threatens to RAM rival as chaos erupts at sea
Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды
США отвергли заявление об изгнании своего эсминца из территориальных вод России