В Британии заявили об угрозе третьей мировой из-за эсминца «Джон Маккейн»

После того, как российский корабль прогнал американский эсминец «Джон Маккейн», нарушивший, по данным Москвы, границу России в заливе Петра Великого, обострилась угроза третьей мировой войны. Об этом заявил в своем материале британский журналист Daily Express Пол Уитерс.

Он отметил, что инцидент с «Джоном Маккейном» был вторым за сутки столкновением между военными кораблями России и США. До этого Национальный центр управления обороной РФ заявлял, что Черноморский флот следит за эсминцем США «Дональд Кук».

ВМС США назвали Черное море принципиально важным водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе. Командир «Дональда Кука» Келли Джонс отметил, что регулярно действует на этом участке в сотрудничестве с союзниками по НАТО — в том числе с Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.

Об инциденте с «Джоном Маккейном» в заливе Петра Великого стало известно накануне, 24 ноября. В Минобороны России сообщили, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем США. «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

Американская сторона отвергла заявление Москвы. По данным ВМС США, Корабль «Джон Маккейн» не был изгнан с какой-либо национальной территории.