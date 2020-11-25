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США отвергли заявление об изгнании своего эсминца из территориальных вод России

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Седьмой флот ВМС США отвергает заявление, будто эсминец «Джон Маккейн» был «изгнан» с территории какой-либо страны. Об этом заявили в организации, передает РИА Новости.

24 ноября Минобороны России сообщило, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» изгнал нарушителя, вторгшегося в российские воды.

«Заявление России не соответствует действительности. Корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с какой-либо национальной территории», — указала американская сторона.

Ранее командование флота рассказало, что «Джон Маккейн» участвовал в операции по обеспечению свободы навигации (FONOP), которая «позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии». Акция была призвана показать, что США полностью не признают залив Петра Великого частью российских территориальных вод и не согласны с тем, что данный залив имеет юридический статус исторического.

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