В России прокомментировали вторжение американского эсминца «Джон Маккейн»

Депутат Елена Панина прокомментировала вторжение американского эсминца «Джон Маккейн» в российские воды. Об этом член комитета Госдумы по международным делам рассказала РИА Новости.

По ее словам, подобные действия со стороны США являются попыткой эскалации двусторонних отношений. Парламентарий отметила, что вторжение в российские воды — это провокация, в которой значимо даже все, вплоть до имени «Джон Маккейн», который известен как главный русофоб и заклятый враг России. Панина также добавила, что подобная акция со стороны Вашингтона происходит впервые за длительное время.

Ранее Седьмой флот США опроверг нарушение международно-правовых границ «Джоном Маккейном». Как подчеркнули в командовании флота, операция с участием эсминца была призвана показать, что США полностью не признают залив Петра Великого частью российских территориальных вод и не согласны с тем, что данный залив имеет юридический статус исторического.

Утром 24 ноября Минобороны сообщило о вторжении американского судна в российские воды на Дальнем Востоке. Отмечалось, что нарушение границы остановил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.