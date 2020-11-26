Россия испытала новую противоракету системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВСК России генерал-лейтенант Андрей Демин, новая ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В апреле 2018 года Россия успешно испытала модернизированную ракету противоракетной системы ПРС-1М «Амур» (ABM-3 Gorgon по классификации НАТО) на полигоне Сары-Шаган в восточной части Казахстана, предназначенную для защиты Москвы от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.