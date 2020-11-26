В России оценили слова немецкого министра о диалоге с Москвой с «позиции силы»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте дал оценку словам немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что военные расходы Германии должны быть на высоком уровне, чтобы Европа могла вести диалог с Москвой с «позиции силы».

Парламентарий отметил, что вести с Россией такой диалог не получится. «С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают», — написал Пушков.

По словам сенатора ведение такого диалога означает его отсутствие, как у НАТО с Россией. «Ширма для ставки на силу», — заключил Алексей Пушков.

Ранее в июле министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран. Она добавила, что властям Германии необходимо донести до России ясную позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости. При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлину нужно «разумное соседство» с Москвой.