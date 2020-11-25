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В Госдуме оценили сообщения о «ракетном сюрпризе» в сторону Крыма

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил сообщения об учениях Сухопутных войск США в Румынии, в рамках которых они выпустили несколько ракет в сторону Крыма. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 ноября.

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Парламентарий считает, что подобные действия являются посланием для России. В то же время он подчеркнул, что крымская военная группировка отслеживает все провокации, и выразил уверенность в том, что произошедшее не стало сюрпризом.

«В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, — его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват», — сказал он.

Ранее журнал Forbes сообщил, что в рамках учебных маневров американские военные передислоцировали в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), после чего выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию. Операция заняла несколько часов, говорится в статье. Автор также считает, что пуск ракет стал неожиданностью для российских военных в Крыму.

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