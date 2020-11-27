Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

Фото: Что на «Химпроме» в Усолье-Сибирском? / ВКонтакте

Президент России Владимир Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где на территории бывшего комбината ООО «Усольехимпром» идут работы по устранению накопленного вреда. Слова президента цитирует РИА Новости.

«Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — подчеркнул глава государства.

В конце октября сообщалось, что ликвидация накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском по поручению президента идет с опережением графика. Химические вещества аварийных емкостей перезатарены, завершен демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза.

Полностью избавиться загрязнения планируют до 2024 года, однако объем средств, который потребуется на проведение мероприятий, пока неизвестен и будет исчисляться «миллиардами».

Предприятие по производству химических веществ обанкротилось в 2010 году и не выполнило обязательства по ликвидации накопленного вреда. Программу в итоге поручили выполнить «Росатому» совместно с Минобороны, в частности войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.