Российский генерал ответил на слова немецкого министра о диалоге с позиции силы

В Минобороны России прокомментировали слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что военные расходы Германии должны быть на высоком уровне, чтобы Европа могла вести диалог с Москвой с «позиции силы». Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении с позиции силы. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в министерстве не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что «здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам». По его словам, «уже не в первый раз заявления отдельных политиков ФРГ в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда».

Генерал-майор также отметил, что немецкий министр, как и ее предшественница, «демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе». «Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в бундестаге "хорошая позиция германской внешней политики" вести диалог "с позиции силы" в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа», — заключил Конашенков.

В июле Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран. Она добавила, что властям Германии необходимо донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости. При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлину нужно «разумное соседство» с Россией.