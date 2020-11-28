Глава МИД Украины ответил Лукашенко на рассказ о «перехваченном разговоре»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слов, которые привел президент Белоруссии Александр Лукашенко, в его «перехваченных разговорах» с немецким коллегой Хайко Маасом не звучало. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить Белоруссию", ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно», — ответил он.

27 ноября Лукашенко посещал Городскую клиническую больницу №6 в Минске и в беседе с врачами озвучил «данные спецслужб» о подготовке переворота в Белоруссии. «Ноябрь месяц — интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: "Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств". Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались: "Ну почему ты украинцев поддерживаешь?"» — сказал Лукашенко.

26 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям Европейского союза (ЕС). По его мнению, политика Украины является «насмешкой над здравым смыслом».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и присоединилась к санкциями, введенным ЕС в отношении Белоруссии.