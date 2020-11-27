Лукашенко заявил о создании антибелорусского информационного центра на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании на Украине центра «информационно-психологических операций», деятельность которого носит антибелорусский характер. Об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ, передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, такие же центры функционируют под Варшавой и в Литве, где сейчас находится лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Глава Белоруссии отметил, что, в основном, в подобных учреждениях работают «неплохие» американские специалисты. Он также добавил, что сейчас Telegram-каналы являются «основным приводным ремнем».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям Европейского союза (ЕС). По его мнению, политика Украины является «насмешкой над здравым смыслом». Он добавил, что присоединение Украины к западным санкциям в отношении Белоруссии — это очередное несамостоятельное решение соседней страны, которое демонстрирует непоследовательность ее политики.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и присоединилась к санкциями, введенным ЕС в отношении Белоруссии.