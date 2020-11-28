Онищенко оценил «истинную» причину пандемии коронавируса

Высказывание о распространении по миру итальянского штамма коронавируса — это фигура речи, а не научно доказанный факт. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Так Онищенко оценил заявление немецкого эпидемиолога Александра Кекуле об «истинной» причине пандемии коронавируса. По словам ученого, в мире распространился итальянский штамм вируса, он же доминирует над китайской разновидностью. Как считает Кекуле, к этому привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и проигнорировали предупреждения специалистов.

По мнению Онищенко, европейский подтип вряд ли начал преобладать на других континентах, так как не успел бы вытеснить оттуда другие. «В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу», — заявил депутат.

Он добавил, что после того, как штамм перешел к человеческой популяции, он начал мутировать, из-за чего стали появляться подтипы в зависимости от территории.

Ранее российский микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение Кекуле, сравнив его с «Жириновским от медицины». Он добавил, что Кекуле часто делает «эффектные» высказывания. По словам Иванова, немецкий ученый говорил, что от карантина больше вреда, чем пользы, и эту практику нужно прекращать, так как для тех, кому нет 50 лет, коронавирус не смертелен, а вакцинация начнется нескоро.