В России заявили о готовности США к войне из-за «Северного потока-2»

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил о готовности США воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод «Северный поток-2». Такое мнение он высказал в эфире НСН.

«США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Это позиция принципиальная», — сказал он.

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Эксперт рассказал, что такова позиция действующего главы Белого дома Дональда Трампа, а как себя поведет Джо Байден в случае признания результатов выборов, пока неясно. «Следующая администрация будет тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления», — отметил он.

Танкаев подчеркнул, что с технической точки зрения на завершение строительство трубопровода нужен всего месяц, и «проблема здесь абсолютно политическая».

Ранее стало известно, что после вступления в должность президента США Джо Байдена новая администрация усилит давление на проект, чтобы не позволить завершить строительство газопровода. Республиканцы и демократы в сенате согласовали жесткие санкции против участников проекта.

26 ноября норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сотрудничать со строящимся российским экспортным газопроводом «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны США. На такой шаг компания вынуждена пойти из-за решения Вашингтона расширить интерпретацию уже действующих ограничений. Теперь под них попадают не только непосредственные участники строительства, но и те, кто оказывают им какие-либо услуги.

США впервые ввели санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2» в конце 2019 года, незадолго до планировавшегося срока завершения. Тогда от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказался владелец швейцарского судна-трубоукладчика Allseas. В результате ему пришлось искать замену, которой выступило российское судно «Академик Черский», однако у него тоже возникли проблемы из-за невозможности найти согласную на сотрудничество страховую компанию.