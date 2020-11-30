«Лестер» дома проиграл новичку АПЛ

«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 30 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голом с пенальти отметился Иван Кавалейру, еще один мяч забил Адемола Лукман. У хозяев отличился Харви Барнс.

Победа позволила новичку АПЛ «Фулхэму» набрать семь очков и выйти на 17-е место в турнирной таблице. «Лестер» имеет в активе 18 очков и располагается на четвертой позиции.

«Лестер» в следующем туре 6 декабря на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Фулхэм» днем раньше на чужом поле встретится с «Манчестер Сити».

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