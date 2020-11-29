Футболиста унесли с поля без сознания во время матча АПЛ

Форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса унесли с поля без сознания во время матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мексиканский нападающий в дебюте встречи столкнулся с защитником канониров Давидом Луисом и не смог продолжить игру. Бразилец же получил рассечение. Врачи наложили ему на голову повязку, с которой он вернулся на поле.

На момент написания новости в матче перерыв, со счетом 2:1 ведет «Вулверхэмптон». Информации о тяжести травмы Хименеса нет.