«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби

Футбольный клуб «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в рамках десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

После десяти туров в активе «Тоттенхэма» 21 очко, команда возглавляет турнирную таблицу. «Челси» набрал 19 очков и находится на третьей позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 6 декабря на своем поле сыграет с «Арсеналом». «Челси» днем ранее дома примет «Лидс».