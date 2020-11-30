ВОЗ назвала возможную причину пандемии будущего

Возможной причиной новой пандемии в будущем может стать неконтролируемый прием антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

«Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики — их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией», — приводит агентство ее слова.

Вуйнович уточнила, что такая пандемия будущего произойдет из-за того, что микроорганизмы получат устойчивость к медикаментам. О таких последствиях предупреждали ранее и российские врачи.

16 ноября доктор медицинских наук Сергей Яковлев предупредил о том, что использование антибиотиков при лечении COVID-19 может привести к опасным последствиям, в частности, к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии.

По официальным данным, за последние сутки в выявили 26 338 случаев коронавируса в 84 регионах России. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691) и Московской области (1064). Всего с начала пандемии в России выявлено 2 295 654 случая заражения COVID-19.