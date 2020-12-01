Россия пострадала от кризиса меньше других развивающихся стран

Российская экономика из-за пандемии коронавируса пострадала от кризиса меньше, чем большинство других развивающихся стран, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По прогнозам, ВВП России сократится на 4,3 процента по итогам этого года. В сентябре ОЭСР считала, что падение будет на 7,3 процента. Однако в 2021 году рост экономики ожидается на уровне 2,8 процента, а не на пяти, как предполагалось ранее.

По данным ОЭСР, спад экономической активности в России не превышал 11 процентов. При этом в других странах он был гораздо существенней. Так, в Индии спад деловой активности составил 20 процентов, в Мексике и ЮАР — 19 процентов, в Аргентине — 18 процентов, в Турции и Бразилии показатель упал на 15 и 13 процентов соответственно.

В организации считают, что мировой ВВП увеличится на 4,25 процента в 2021 году и на 3,75 процента в 2022 году. В этом году показатель сократится на 4,2 процента.