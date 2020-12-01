Пьер Нарцисс назвал Кеосаяна дебилом после пародии на «шоколадного зайца» Обаму

Певец Пьер Нарцисс возмутился из-за выпуска шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ, в одном из скетчей которого показали пародию на бывшего президента США Барака Обаму. В нем актриса с измазанным темной краской лицом пообщалась с ведущим Тиграном Кеосаяном и исполнила песню Нарцисса «Я шоколадный заяц». Комментарий певца опубликован в Telegram-канале издания «Подъем».

Нарцисс назвал происходившее в студии «дебилизмом», который позволил «низким способом хайповать». Певец также выразил сомнение в том, что Кеосаян способен вести умную передачу. «Он не может даже извиниться, потому что он дебил. Такие не извиняются», — сказал певец.

«Но я все же считаю, что такие ведущие получат где-нибудь по морде. Он сам должен доказать, что он мужчина. Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца», — добавил Нарцисс и подчеркнул, что бросает Кеосаяну вызов.

Ранее выпуск «Международной пилорамы» с воображаемым диалогом Кеосаяна и Обамы раскритиковали в западной прессе. Ролик назвали чистым расизмом и «бинго из стереотипов».

В скетче актриса, изображавшая Обаму, надела красную бандану и множество украшений. Она также скандировала Black Lives Matter. Отвечая на вопрос о недавно вышедших мемуарах Обамы «Земля обетованная», женщина заявила, что никто из родственников бывшего президента США не умел писать. В ответ на просьбу Кеосаяна прочитать фрагмент из книги актриса в стилистике рэперов привела строки, что «жил простой мальчишка Барак Обама», за которого «голосовал весь штат Алабама».

Программу Кеосаяна, мужа главреда RT Маргариты Симоньян, неоднократно критиковали за содержание и юмор. Так, телеведущий и юморист Максим Галкин отмечал, что «эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака». Журналист и публицист Максим Шевченко называл «пошлейшим» скетч про белорусов, участвующих в акциях протеста из-за итогов президентских выборов.