Шоу НТВ с «шоколадным зайцем» Обамой посмотрели в США и назвали расистским

Выпуск шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ назвали расистским из-за скетча с участием актрисы, исполнившей роль бывшего президента США Барака Обамы. Ролик посмотрели в США, американское издание TMZ назвало его расистским.

Во фрагменте, который опубликовало издание, показан человек, изображающий американского политика. Ведущий юмористического проекта, кинорежиссер Тигран Кеосаян выводит «Обаму» в эфир под слова о том, что политик «темная страница американской истории».

После этого на экране появляется женщина, лицо и тело которой намазано черной краской. Она начинает петь песню «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса. Затем «Обама» в красной бандане, футболке и с украшениями на шее начинает выкрикивать Black Lives Matter, один из лозунгов движения «Жизни черных важны». «Можете не орать. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают, вот и все», — отреагировал Кеосаян.

Он перешел на тему недавно вышедших мемуаров Обамы «Земля обетованная». Ведущий спросил: «Вы считаете эту книгу своим достижением? Потому что никто из ваших родственников не писал книги?» На это актриса в образе политика по сценарию ответила: «Потому что до меня никто из моих родственников вообще не умел писать».

В конце скетча Кеосаян попросил «Обаму» привести несколько предложений из автобиографической книги. Актриса в стилистике рэперов привела строки, что «жил простой мальчишка Барак Обама», за которого «голосовал весь штат Алабама». «Слушайте, вам сразу надо было идти в рэп-музыканты, а не президенты», — констатировал Кеосаян.

В TMZ подчеркнули, что скетч — «90 секунд чистого расизма» и по сути «бинго из различных стереотипов». «Это что-то из тех вещей, за которые людей могут лишить работы в наше время... по крайней мере, в Америке», — говорится в материале издания.

Программу Кеосаяна, мужа главреда RT Маргариты Симоньян, неоднократно критиковали за содержание и юмор. Так, телеведущий и юморист Максим Галкин отмечал, что «эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака». Журналист, публицист Максим Шевченко высказался о шутке Кеосаяна про белорусов, участвующих в акциях протеста из-за итогов президентских выборов. Он назвал скетч пошлым и задумался, сделал бы режиссер подобный ролик про народные протесты в Армении.