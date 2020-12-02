Найденный живым в морге ребенок скончался через пять недель

Новорожденный ребенок в мексиканском городе Пуэбла был найден живым в морозильной камере морга. Он скончался через пять недель после произошедшего. Об этом сообщает издание New York Post.

Лазарито Альбино (Lazarito Albino) родился 21 октября после 23 недель беременности (нормальный срок беременности в среднем на 17 недель дольше). Врачи сочли его мертворожденным, отвезли в морг и поместили в морозильную камеру. Отец мальчика подписал свидетельство о смерти.

Когда спустя шесть часов сотрудники похоронного агентства пришли за ребенком, они обнаружили, что мальчик начал плакать и шевелиться. «Мы попросили отца подойти, и он тоже увидел, что ребенок плачет», — сказал распорядитель похорон.

Мальчика поместили в отделение интенсивной терапии, но он скончался в пятницу, 27 ноября. В субботу, 28 ноября, его похоронили.

Родители ребенка, Сантьяго (Santiago) и Элиза Альбино (Elisa Albino), обвиняют больницу в халатности. Они подали жалобу в Национальную комиссию по правам человека, которая организовала расследование происшествия. «Мы собираемся докопаться до истины, что на самом деле случилось при рождении Лазарито», — заявили родители.

Ранее сообщалось, что в Кении мужчина ожил в морге во время процедуры бальзамирования тела. Сотрудник морга сделал надрез на ноге Кигена, и тот закричал от боли.