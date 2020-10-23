Живого младенца сочли мертворожденным и на шесть часов заперли в морге

В мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса новорожденного ребенка на шесть часов заперли в холодильнике морга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Младенец появился на свет после 23 недель беременности (нормальный срок беременности примерно на 17 недель дольше). Поскольку он не подавал признаков жизни, медики сочли его мертворожденным. После этого ребенка отнесли в морг и положили в холодильник.

Спустя шесть часов за телом пришли сотрудники похоронного агентства и c удивлением обнаружили, что мальчик жив. «Не понимаю, как он не умер, пока там был, — признается один из них. — Обычно этот холодильник используют для хранения ампутированных конечностей».

Младенцу немедленно оказали медицинскую помощь, а затем доставили в реанимацию для новорожденных. Руководство больницы начало расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что по ошибке отправленная из больницы в морг россиянка Зинаида Кононова была возвращена в медучреждение, где скончалась. Врачи объяснили ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет, в критических случаях.