Названы даты и место проведения саммита G20

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в видеообращении на своей странице в Twitter назвал даты и место проведения очередного саммита «Большой двадцатки» G20.

«Итоговый саммит лидеров состоится 30-31 октября (2021 года — Прим. «Ленты.ру»), здесь, в Риме, Вечном городе, столице Италии», — сказал Конте.

Председательство в «Группе двадцати» перешло к Италии 1 декабря. Джузеппе Конте отметил, что основными темами итальянского председательства в G20 станут три «П»: «персоны, планета, процветание». Он заявил о необходимости построить «мир завтрашнего дня». «Пытаясь оставить позади ужасную пандемию, мы будем работать над продвижением общих инструментов и действий, которые сделают возможным восстановление экономики в более справедливом ключе, способное бороться с неравенством, старым и новым», — пообещал итальянский премьер.

Среди других стоящих перед Италией в «Большой двадцатке» задач он назвал укрепление роли женщин и принятие политических мер для борьбы с климатическими изменениями и для усиления «зеленой» энергетики.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель предложил лидерам стран G20 создать международный договор по пандемиям. По его словам, документ может помочь предотвращению пандемий в будущем, а также содействовать более быстрой и скоординированной реакции, а роль ВОЗ должна быть ключевой в координации действий.