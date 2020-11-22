Глава Евросовета предложил G20 создать международный договор по пандемиям

Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите «Группы двадцати» (G20), который прошел в формате видеоконференции, предложил лидерам стран создать международный договор по пандемиям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, документ может помочь предотвращению пандемий в будущем, а также содействовать более быстрой и скоординированной реакции. «[Договор] необходимо обсуждать со всеми нациями, с агентствами ООН, в частности, с ВОЗ», — сказал глава Евросовета.

Мишель добавил, что роль ВОЗ должна быть ключевой в координации действий в случае возникновение пандемий, а глобальный договор позволит дополнить эти усилия.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья» на основе данных тестов на коронавирус. Китайский лидер объяснил, что механизм будет основываться на результатах тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов.

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