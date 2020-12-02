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В Израиле снова решили распустить парламент

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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль снова зашел в политический тупик: местный парламент в предварительном чтении снова одобрил законопроект о своем роспуске и досрочных выборах. Об этом говорится на сайте кнессета.

За роспуск проголосовал 61 депутат, против — 54. Проект выдвинул лидер парламентской оппозиции, глава блока «Еш Атид» Яир Лапид. Чтобы проект окончательно приняли, он должен пройти еще три чтения. Если в кнессете все же решат самораспуститься и провести новые выборы, это будет четвертый раз за последний год.

Коалиционное правительство Израиля сформировали после третьих за год досрочных выборов в кнессет. Основой коалиции стали партии «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и «Кахоль-Лаван», возглавляемая министром обороны Бени Ганцем.

В Израиле продолжается политический кризис, связанный с невозможностью сформировать новое правительство. По результатам последних повторных парламентских выборов, которые прошли в стране 2 марта, партия Нетаньяху «Ликуд» набрала 35 из 120 мест в парламенте, а блок «Кахоль-Лаван» — 32 места. В итоге у Нетаньяху опять возникли сложности с тем, чтобы вновь занять пост премьера — для этого его партия должна была сформировать правящую коалицию удельным весом хотя бы в 61 мандат, без чего невозможно функционирование правительства.

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