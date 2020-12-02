Путин посетил нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» в Тобольске

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 декабря, посетил нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» (входит в холдинг «Сибур») в Тобольске. Об этом сообщает ТАСС.

Замгендиректора по производству «Запсибнефтехима» Дмитрий Соколов и председатель правления холдинга «Сибур» Дмитрий Конов рассказали о работе предприятия. Также в осмотре предприятия приняли участие глава «Новатэка» Леонид Михельсон и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Путину рассказали об автоматизированной системе контроля за производством на предприятии. Также главе государства сообщили, что на заводе работают как жители Тюменской области, так и других регионов, среди которых около 12 процентов — молодые специалисты.

Затем президенту рассказали об используемой на комбинате функции «мобильный обход», которая позволяет проверяющему отслеживать ситуацию на производственных площадках комбината и оперативно с помощью мобильного терминала передавать информацию о неполадках. Замгендиректора предприятия доложил, что оно практически вышло на проектную мощность: по данным на ноябрь здесь уже выпущено порядка 1,5 миллиона тонн продукции.

В ходе осмотра комплекса Путину показали примеры продукции предприятия — гранулы полиэтилена и полипропилена, использующиеся для изготовления труб, пленки и других изделий из пластика.

Строительство «Запсибнефтехима» завершилось в мае 2019 года. Проект представляет собой установки по производству различных марок полиэтилена (1,5 миллиона тонн) и полипропилена (500 тысяч тонн). Бюджет комплекса составляет 8,8 миллиардов долларов.

Ранее Кремль назвал дату большой пресс-конференции Владимира Путина: она пройдет 17 декабря в формате видеоконференции.