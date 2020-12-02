В России предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев

Общественная палата России предложила запретить в стране суррогатное материнство для иностранных граждан и одиноких россиян. Об этом в среду, 2 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на разработанную палатой проект резолюции.

Как следует из документа, предлагается запретить суррогатное материнство на коммерческой основе для иностранцев, одиноких мужчин и женщин, а также его рекламу. Вместе с тем Общественная палата предлагает закрепить в законодательстве право использования программы только семейными парами.

Идея уже нашла поддержку в Госдуме. Как отметил член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов, сейчас область суррогатного материнства в России законом не регулируется, вследствие чего наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка.

Как пояснил член Общественной палаты Павел Пожигайло, инициатива предполагает включение суррогатного материнства в госпрограмму, выработать требования к родителям и суррогатным матерям и исключить возможность коммерческой выгоды и торговли в этой сфере. «Пусть родители договариваются о вознаграждении с суррогатной матерью, а задача государства — гарантировать выполнение этого договора, чтобы не было злоупотреблений», — добавил он.

Отмечается, что 8 декабря состоится заседание Общественной палаты с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами по резолюции. Затем будут проведены слушания в Госдуме, подготовлены проект поправок в законодательство и доклад со статистикой, которые направят президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока.

Общественники и власти обратили внимание на пробелы в регулировании суррогатного материнства после того, как в январе в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что привело к его гибели. 23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины — няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.

По этому делу арестованы семь фигурантов, один заключен под домашний арест, основной фигурант объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины. Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление.