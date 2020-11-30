В деле о торговле детьми в России решили раскрыть тайну донорства

Следственный комитет России провел судебные экспертизы по установлению родства доноров генетического материала по отношению к детям, рожденным с применением суррогатного материнства, в рамках уголовных дел о торговле детьми. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемых Игорь Трунов.

Следователи получили результаты молекулярно-генетических судебных экспертиз. Защитник расценил это как нарушение семейной тайны, а также репродуктивной тайны зачатия и рождения детей. По его мнению, следствие нарушило неприкосновенность личной жизни, права и законные интересы граждан.

«Информация о действительном происхождении детей наносит вред как донорам, детям, так и воспитывающим их лицам. Возможно впервые появление судебных претензий и требований со стороны доноров, по сути являющихся генетическими родителями уже усыновленных другими семьями детей», — подчеркнул он.

Трунов отметил, что в ближайшее время следствие должно ознакомить доноров с информацией о заборе материала и результатах экспертиз, где будут раскрыты данные о том, кто родился из их материала и на кого оформлены родительские права.

Уголовные дела о торговле детьми в Москве начали возбуждать в начале 2020 года после того, как в январе в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что привело к его гибели. 23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины — няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.

По этому делу арестованы семь фигурантов, один заключен под домашний арест, основной фигурант объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины. Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление.