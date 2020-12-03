Австрийский архитектор резко ответил на критику из-за работы в Крыму

Специалист австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс резко ответил на критику немецкой газеты Süddeutsche Zeitung из-за работы в Крыму и Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

Архитектор занимается проектированием культурных центров в российских регионах. Журналист Герхард Матциг в своей статье упрекнул Прикса за участие в этих проектах. По его мнению, знаменитое архитектурное бюро не должно строить на полуострове, который «Запад считает аннексированным».

Готовя статью, Матциг связался с Приксом, чтобы получить его комментарий. На вопрос журналиста о том, почему архитектор «строит для (президента России Владимира) Путина», Прикс ответил, что заказчик не Путин, а Российская Федерация. Он также добавил, что это «объект культуры, а не казарма».

Прикс обвинил своих критиков в лицемерии и двойных стандартах. «Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири», — заключил он.

Ранее Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, которые осудили Алексея Навального за оскорбление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Также опубликовали и письмо читателя, который посчитал, что Навальный правильно критикует Шредера, пусть и использует резкие формулировки.