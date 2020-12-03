Решена загадка неизвестного объекта рядом с Землей

Астрономы Университета Аризоны выяснили природу неизвестного объекта, который был обнаружен в сентябре 2020 года на орбите вокруг Земли. Хотя ряд исследователей предполагал, что он является астероидом, специалисты пришли к выводу о его искусственном происхождении. О решении загадки 2020 SO сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Наблюдения за объектом были проведены с помощью инфракрасного телескопа на Гавайях для наблюдения не только за загадочным объектом, но и за ракетой «Атлас-Центавр», которая была запущена 20 сентября 1966 года в рамках потерпевшей неудачу миссии «Сервейер-2» и до сих пор находящейся на орбите рядом с Землей. Оказалось, что орбиты двух объектов совпадают, что указывает на то, что «астероид» на самом деле является верхней ступенью ракеты.

В прошлом месяце объект, формально известный как 2020 SO, вышел на широкую, кривую орбиту вокруг Земли и во вторник приблизился на расстояние чуть более 50 476 километров. Он покинет окрестности планеты в марте, вернувшись на свою орбиту вокруг Солнца. Его следующее возвращение к Земле состоится в 2036 году.