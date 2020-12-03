Наука и техника
 
Последние новости
Глава СВР рассказал о добытых разведчиком планах ядерного удара США по СССР
Москвичам рассказали о возможных симптомах после вакцинации от COVID-19 
Журнал People назвал человека года
Расходы на оздоровление Волги назвали бессмысленными
Дети богатых родителей вышли из изоляции и показали роскошную жизнь
Власти Москвы отказались от дополнительных ограничений на новогодние праздники 
Участница «Холостяка» попала в ДТП на Бали и разбила лицо
Третий российский регион объявил 31 декабря выходным
Обама, Джордж Буш-младший и Клинтон привьются от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Решена загадка неизвестного объекта рядом с Землей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: NASA

Астрономы Университета Аризоны выяснили природу неизвестного объекта, который был обнаружен в сентябре 2020 года на орбите вокруг Земли. Хотя ряд исследователей предполагал, что он является астероидом, специалисты пришли к выводу о его искусственном происхождении. О решении загадки 2020 SO сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Наблюдения за объектом были проведены с помощью инфракрасного телескопа на Гавайях для наблюдения не только за загадочным объектом, но и за ракетой «Атлас-Центавр», которая была запущена 20 сентября 1966 года в рамках потерпевшей неудачу миссии «Сервейер-2» и до сих пор находящейся на орбите рядом с Землей. Оказалось, что орбиты двух объектов совпадают, что указывает на то, что «астероид» на самом деле является верхней ступенью ракеты.

В прошлом месяце объект, формально известный как 2020 SO, вышел на широкую, кривую орбиту вокруг Земли и во вторник приблизился на расстояние чуть более 50 476 километров. Он покинет окрестности планеты в марте, вернувшись на свою орбиту вокруг Солнца. Его следующее возвращение к Земле состоится в 2036 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Союз» со спутником Falcon Eye стартовал с космодрома во Французской Гвиане
SpaceX запустила на орбиту новейший метеорологический спутник
Вторая компания в мире после SpaceX успешно сохранила ракету после пуска
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
06:3630 ноября

Катастрофа на Земле признана необратимой

03:5830 ноября

Эксперты назвали способ защитить данные смартфона от посторонних

02:5630 ноября

Эксперт объяснил опасность розеток

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
00:2030 ноября

В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

00:0130 ноября

Российский врач описала процесс формирования иммунитета к COVID-19

13:4529 ноября

В небе над Японией заметили загадочный объект

Наука и техника00:03 6 октября
1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа

«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»

Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
05:0029 ноября

Психолог назвал способ оторвать человека от смартфона

04:2829 ноября

Британские ученые оценили информацию о российской вакцине от COVID-19

18:0428 ноября

В секретном убежище Гитлера в Аргентине нашли фотографии и монеты

Россия
В Минпросвещения ответили на вопрос о повторном переносе итогового сочинения
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Врачи предупредили о более тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса
Когда она начнется и кто первым получит прививки?
Губернатор Ленобласти обратился к жителям по случаю Международного дня инвалидов
«Тяжелые поражения, фатальное нарушение сердечного ритма»
Россияне тратят последние деньги и опустошают аптеки, спасаясь от коронавируса. Чем они рискуют?
Все материалы
Мир
Трамп решил заранее помиловать членов семьи до ухода с поста
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Дочь Трампа задумалась о политической карьере
Байден захотел назначить главой ЦРУ разработчика санкций против России
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Три страны объяснили бойкот встречи с представителями Донбасса в Совбезе ООН
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Все материалы
Бывший СССР
Российские военные разминировали единственную дорогу между Арменией и Карабахом
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Армия Азербайджана вошла в последний оставленный район в Карабахе
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Бывший секретарь Совбеза Армении назвал причины поражения в Карабахе
Все материалы
Экономика
Установлена стоимость вакцины «Спутник V»
Польша нашла новый повод для судов с Россией
Investor Day Сбера прошел в уникальном формате
Россияне начали скупать автомобили Lada
Сорвали банк
Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?
Все материалы
Силовые структуры
Российского прокурора взяли под стражу за помощь китайцам с контрабандой
В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери заподозрили учительницу
Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
В iPhone 12 сломалась сотовая связь
Земля оказалась на грани климатической катастрофы
В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона
Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
Жозе МоуриньюУдержаться на вершине
Лидирующий «Тоттенхэм» бьется в лондонском дерби, а МЮ ждет тяжелый выезд — главные интриги тура АПЛ
Станислав Черчесов«Это просто стыд»
Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
В руках бога
Умер Диего Марадона. Он был легендой мирового футбола
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка занялась сексом с возлюбленным и попросила оценить ее умения в анкете
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Роскомнадзор создал реестр аудиовизуальных сервисов
Умершая во время стрима подруга российского блогера оказалась беременной
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Раскрыта личность погибшей во время стрима россиянки
«Рано или поздно все начинают этим заниматься»
Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
Все материалы
Ценности
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Знаменитый повар раскрыл секрет идеальных вареных яиц
Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии
Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом
Звезда Instagram выпустит календарь со своими откровенными снимками
«Здесь никто никому не доверяет»
История россиянки, которая переехала в Корею и увидела ее темную сторону
Все материалы
Россиянин отсудил у дилера двойную стоимость сгоревшей Lada Vesta
Семь шестиколесных автомобилей-монстров, которых вы не встретите на улице
Знакомимся с уникальными машинами, которые круче танка и эксклюзивнее «Роллс-Ройса»
Самый доступный кроссовер Nissan оказался дешевле, чем ожидалось
Рассказываем всё об обновленном Volkswagen Tiguan для России
Как изменился главный немецкий кроссвер российского рынка после рестайлинга?
Genesis раскрыл стоимость кроссовера GV80 и седана G80 в России
Почему 2,5 миллиона за Geely — это интересная сделка?
Тест кроссовера Tugella, способного изменить имидж «китайцев»
Mercedes-Benz назвал стоимость нового S-Class в России
Все материалы
Дом
Назван средний размер ипотеки в России
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Секс-символ советского кино Светличная решила подарить свою квартиру соседям
Дерипаска построит дом для отшельницы Агафьи Лыковой
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Диагностический медцентр на севере Сахалина откроется в апреле 2021 года
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
Бюджет нацпроекта «Культура» увеличили на 13 миллиардов рублей
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
В России утвердят концепцию полной утилизации упаковки товаров
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
Россиянам предложили давать скидки по «семейному индексу»
Все материалы