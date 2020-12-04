Лукашенко ответил «мерзавцам» про чекистов и коронавирусные больницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на сообщения в Telegram-каналах о его визите в роддом для коронавирусных больных в Витебской области. Он возмутился количеством фейков и назвал авторов новостей «мерзавцами», сообщает БЕЛТА.

Возмущение главы государства вызвало сообщение о том, что перед его приездом на месте заранее высадился «десант чекистов». Он подчеркнул, что «чекистами» называют КГБ, а визитами президента занимается личная Служба безопасности, и это нормальная практика.

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Кроме того, Лукашенко назвал ложью сообщения о том, что в коронавирусных больницах не хватает средств индивидуальной защиты и врачам приходится носить одноразовые маски по несколько раз, а также о нехватке персонала и о том, что в медучреждениях нет четкого разделения на безопасную от COVID-2019 зону и «красную» зону.

Президент подчеркнул, что все это ложь и он лично видел иное в витебском роддоме. «Я уже дальше и не читаю: [пишут], что им не платят, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации — медики. Не надо было, может быть, это даже читать, но мерзавцы последние», — заявил он.

Ранее сообщалось, что во время визита в роддом Лукашенко похвалил медсестру за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В медучреждении забирают новорожденного ребенка у инфицированной матери и приносят, только когда женщина выздоровеет. ВОЗ не рекомендует так делать.

С 4 декабря поликлиники Минска из-за коронавируса прекратили плановый прием пациентов. Накануне в Белоруссии был зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавируса за сутки — 1701. Всего с начала пандемии зарегистрированы 141,6 тысячи зараженных. Карантин в Белоруссии не вводился, поскольку Лукашенко не счел это экономически целесообразной мерой. При этом ВОЗ, ООН и другие международные инстанции настаивали на вводе ограничений, а также упрекали Минздрав Белоруссии в недостаточно точном информировании о ситуации с развитием эпидемии.