«Челси» одержал волевую победу над «Лидсом» и вышел на первое место в АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Лидс» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Но гол форварда гостей Патрика Бэмфорда синие ответили точными ударами Оливье Жиру, Курта Зума и Кристиана Пулишича.

Победа позволила «Челси» набрать 22 очка и выйти на первое место в АПЛ. В активе «Лидса» 14 очков, команда находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Челси» 12 декабря на выезде сыграет с «Эвертоном». «Лидс» днем раньше дома встретится с Вест Хэмом.