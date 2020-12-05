У вакцины от COVID-19 появились проблемы с производством

Компания Pfizer заявила о проблемах с производством вакцины от COVID-19, пишет Fox News.

В Pfizer заявили, что намерены выпустить лишь половину от запланированных доз вакцины из-за того, что расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. «Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были получены позже, чем изначально планировалось», — сказала представитель компании.

Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE собирались произвести сто миллионов вакцин к концу года. Однако сейчас число планируемых доз сократили вдвое — до 50 миллионов.

Компания получает сырье у поставщиков в США и Европе и расширение производства компонентов для вакцины в прошлом месяце оказалось сложной задачей. Тогда Pfizer ожидала результатов испытаний препарата. При этом не уточняется, каких именно компонентов не хватает для производства вакцины.

Ранее Великобритания одобрила вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Вакцина будет доступна по всей территории Великобритании уже со следующей недели. Использование вакцины Pfizer — BioNTech было одобрено Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).