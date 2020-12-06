Полиция устроила облаву на российский гей-клуб во время «ковидной» вечеринки

Полиция устроила облаву на гей-клуб в Екатеринбурге из-за того, что там проводилась «ковидная» вечеринка. Мероприятие продолжилось после 23:00, несмотря на то, что развлекательным заведениям в регионе запретили работу в ночное время. Об этом сообщает портал «Регион Online» со ссылкой на УМВД по городу.

Отмечается, что в ходе рейда был задержан один человек. Его добавили в отделение полиции и предъявили ему обвинение в мелком хулиганстве. Итоги облавы местные силовики еще планируют подвести.

Ранее сообщалось, что в Москве модельное агентство VEROSSO организовало развратную коронавирусную вечеринку. Она также начиналась после 23:00. На входе нужно было заплатить 5000 рублей, однако участия этот взнос не гарантировал: гостей тщательно отбирал фейсконтроль и пропускал только наиболее успешных.