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В российском регионе изъяли погубивший восьмерых россиян антисептик

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Республике Саха (Якутия) Роспотребнадзор изъял 37 литров спиртосодержащего антисептика, которым отравились девять жителей Таттинского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Представитель управления Роспотребнадзора Георгий Игнатьев рассказал, что ведомство провело в Якутске проверку магазинов и складов хозтоваров. Всего опасный антисептик был найден в шести из 475 проверенных объектов.

Ранее главный государственный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева рассказала, что компаниям и коммерсантам предписано прекратить реализацию ядовитого антисептика.

18 ноября девять человек в ходе застолья в частном доме распили разбавленный антисептик для рук. В нем было 69 процентов метанола. В итоге восемь участников застолья скончались от отравления.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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