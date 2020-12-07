В российском регионе изъяли погубивший восьмерых россиян антисептик

В Республике Саха (Якутия) Роспотребнадзор изъял 37 литров спиртосодержащего антисептика, которым отравились девять жителей Таттинского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Представитель управления Роспотребнадзора Георгий Игнатьев рассказал, что ведомство провело в Якутске проверку магазинов и складов хозтоваров. Всего опасный антисептик был найден в шести из 475 проверенных объектов.

Ранее главный государственный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева рассказала, что компаниям и коммерсантам предписано прекратить реализацию ядовитого антисептика.

18 ноября девять человек в ходе застолья в частном доме распили разбавленный антисептик для рук. В нем было 69 процентов метанола. В итоге восемь участников застолья скончались от отравления.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).