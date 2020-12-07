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Форварда немецкого клуба наказали за издевательский гол

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Нападающего немецкого «Штутгарта» Силлу Вамангитуку наказали предупреждением за издевательский гол в матче первенства страны против «Вердера» (2:1). Видео эпизода опубликовано в Twitter Матч ТВ.

В добавленное время конголезец перехватил мяч, обыграл голкипера соперников, но не стал сразу бить по пустым воротам. Он дождался, пока к нему прибежит вратарь, и только после этого отправил мяч в сетку. Игроки «Вердера» предъявили Вамангитуке претензии, а главный арбитр встречи показал ему желтую карточку.

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