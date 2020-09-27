«Бавария» проиграла впервые с декабря прошлого года

Мюнхенская «Бавария» на выезде проиграла «Хоффенхайму» в матче второго тура чемпионата Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 27 сентября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Эрмин Бичакчич и Мунас Даббур, а Андрей Крамарич оформил дубль. У мюнхенцев гол забил Йозуа Киммих.

Поражение стало для «Баварии» первым с 7 декабря прошлого года. Тогда клуб в рамках бундеслиги проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:2). После той встречи «Бавария» выдала серию из 32 матчей без поражений, причем клуб лишь две игры завершил вничью.

В минувшем сезоне «Бавария» одержала победы во всех турнирах, в которых участвовала. 25 сентября немцы в матче за Суперкубок УЕФА обыграли «Севилью».