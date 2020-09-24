Бывший игрок «Ювентуса» приблизился к выступлениям в РПЛ

Столичный «Локомотив» согласовывает детали личного контракта с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил 34-летнему форварду контракт на 2,4 миллиона евро в год. Кроме того, «Локомотив» готов выплатить бывшему игроку «Ювентуса» бонус за подписание соглашения в размере трех миллионов евро. Стороны близки к подписанию контракта.

Минувший сезон Манджукич провел в составе катарского «Аль-Духаиля». Хорват принял участие в семи матчах команды и сумел отличиться лишь однажды.

Манджукич известен по выступлениям за «Ювентус», «Баварию» и мадридский «Атлетико». Он пять раз выигрывал чемпионат Италии, дважды становился чемпионом Германии и завоевывал кубок Лиги чемпионов в составе «Баварии».

В активе Манджукича 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии.