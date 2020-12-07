В США назвали причины загадочного синдрома у дипломатов в Китае и на Кубе

Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM) назвала возможные причины загадочного синдрома, который появлялся у дипломатов в Китае и на Кубе. Отчет опубликован на сайте организации.

В частности, сотрудники посольств испытывали шум, давление и вибрацию в голове, боль в ушах, головокружение, а также проблемы со зрением и когнитивными функциями. При этом у некоторых из них до сих пор есть проблемы со здоровьем. Специалисты рассмотрели несколько возможных причин, в том числе и такие, как направленные радиочастотные импульсы, химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

Академики пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной этих симптомов является именно направленное радиочастотное излучение. При этом там отметили, что не исключены и другие факторы, а также указали на различие одних случаев от других. По мнению специалистов, нельзя однозначно быть уверенным в том, что люди с хроническими заболеваниями испытывали симптомы по тем же причинам, что и остальные.

В октябре стало известно, что симптомы так называемого «гаванского синдрома» испытал сотрудник ЦРУ в Москве в 2017 году. По словам Марка Полимерпулосона, она почувствовал сильное головокружение, которое позже переросло в продолжительную мигрень. Отмечалось, что подобные симптомы в 2016-2018 годах испытывали сотрудники американских послов на Кубе и в Китае.

Точное количество случаев и места, где происходило подобное, названо не было. Утверждается, что на дипломатов США пытались воздействовать подобным способом по всему миру.