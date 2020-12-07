Тарасова оценила катание превзошедшей два мировых рекорда ученицы Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила катание фигуристки группы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова посчитала, что произвольная программа фигуристки стала выглядеть лучше по сравнению с началом сезона, поэтому тренеры должны быть довольны выступлением подопечной. «Она тяжелая по шагам и по прыжкам. Камила "висит" на своих четверных тулупах, она делает их феноменально», — заявила она.

По мнению тренера, фигуристка попала к правильному специалисту, из-за чего ее талант раскрылся. «Нет недостатков у нее. С Валиевой будет тяжело бороться. У нее есть все — и красота, и миловидность, и невероятные элементы. Валиева не маленькая — талант маленьким не бывает», — подытожила она.

Валиева стала победительницей пятого этапа Кубка России. Второе место заняла Ксения Цибинова, на третьей строчке расположилась Анастасия Тараканова. Тутберидзе осталась недовольна падением фигуристки в произвольной программе.

По набранным баллам за произвольную программу Валиева превзошла мировой рекорд Александры Трусовой, а по сумме за две программы — мировое достижение Алены Косторной. Однако обновления рекордов не произошло, так как Международный союз конькобежцев не учитывает результаты на национальных турнирах.