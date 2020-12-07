Эксперты разобрались в экологических стандартах топлива

Не стоит пытаться сэкономить на дешевом топливе. Место, где вы заправляетесь должно быть проверено и продавать качественное топливо. Об этом на экспертном круглом столе «Экологические стандарты топлива, технологии и применение» заявил его модератор — автомобильный обозреватель радио «Вести ФМ» и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. «И если АЗС предлагает топливо Евро 6, то нужно заправлять автомобиль именно им, тем более, что "Роснефть", производящая это топливо, обещает, что стоить оно будет столько же, сколько и бензин стандарта Евро 5», — подчеркнул Игорь Моржаретто.

По сравнению с Евро 5 у топлива стандарта Евро 6 от «Роснефти» токсичность на 30 процентов ниже, а при использовании этого топлива срок эксплуатации двигателя увеличивается на 12,5 процента, отметил генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. «И эти цифры позволяют точно понять, насколько чище становится выхлоп, и насколько увеличивается срок эксплуатации двигателя. Для достижения нужного эффекта надо всегда заправлять автомобиль топливом хорошего качества, таким как Евро 6 от "Роснефти"», — добавил эксперт.

Сейчас все программы реконструкции заводов свернуты, за исключением «Роснефти», подчеркнул Рустам Танкаев. По его мнению, «Роснефть» — самая большая нефтяная компания в мире. Она очень много имеет направлений бизнеса, в том числе и за пределами России, и за счет этого выживает, за счет этого сохраняет свои инвестиционные программы. И «Роснефть» продолжает сейчас реконструкцию своих нефтеперерабатывающих заводов.

«Роснефть» стала производить бензин Евро-6, продолжил эксперт. «Это сделать было непросто, потому что нужно вводить новые технологические процессы. Абсолютно новые. Эти процессы стоят дорого. Объективно. Необходимо создавать железо, необходимо создавать катализаторы, необходимо создавать вспомогательные технологические мощности, — отметил Рустам Танкаев. — Сначала в Уфе был запущен пилотный проект. Этот проект оказался успешным и производство было расширено сначала на Саратов, потом на Рязань. В Москве в настоящее время 574 заправочные станции "Роснефти" продают бензин Евро-6».

«Что это значит для потребителей? Сохранение чистого воздуха — наша общая задача. Я вам могу сказать, что довольно сложно разобраться, насколько лучше у нас стал воздух. А вот то, что автомобили получают дополнительные ресурсы — это позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля и это почувствует каждый. Обычно ресурс двигателя — 300 тысяч километров. Если вы будете постоянно применять Евро 6, то ресурс увеличится до 340 тысяч километров. Это очень немало», — заключил эксперт.

Выхлопные газы от сгорания топлива низкого экологического класса содержат высокие концентрации смол, ароматических углеводородов, бензолов и они не поднимаются выше одного метра над землей, считает бизнес-аналитик, эксперт форума «Устойчивое развитие» Илья Горбунов. «Это очень опасно не только для тех, кто идет рядом с дорогой, но и для тех, кто едет в соседнем автомобиле, и наиболее опасно это для детей. Поэтому "Евро-6", бензин, который "Роснефть" сегодня производит наиболее экологичный бензин — это вклад "Роснефти" в здоровье общества в целом», — говорит Илья Горбунов.

«Совершенно очевидно, что экологические стандарты будут ужесточаться, усиливаться год от года. Это общий тренд. Ну и, в данном случае, Евро-6, который производит "Роснефть" считается сегодня эталонным топливом, с точки зрения его и экологических и эксплуатационных свойств, по сравнению со стандартными видами топлива, — подчеркнул эксперт. — Сегодня экологические проблемы все больше привлекают внимание. Россия успешно внедряет практические технологии, позволяющие повысить экологичность бизнеса. И тот бензин, который производит "Роснефть" Евро-6, это проявление ответственного экологического подхода».