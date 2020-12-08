МВД обяжет автошколы передавать информацию об учениках в течение пяти дней

МВД России обяжет автошколы передавать в полицию информацию об учениках в течение пяти дней с момента обучения. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Образовательная организация должна будет предоставить информацию об учащихся «уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения» под расписку, либо направить все данные через личный кабинет организации с помощью «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Все сведения об учениках будут передаваться «с соблюдением требований о персональных данных». Информация будет вноситься должностным лицом в систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции.

Ранее в декабре МВД России усложнило экзамен на права: ведомство расширило список нарушений правил дорожного движения (ПДД), за которые будут начислять штрафные баллы при сдаче экзамена. Список нарушений, за которые будут начислять штрафные балы, расширили с 37 до 41 пункта, регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Перед этим МВД предложило допускать россиян к экзаменам на права с 16 лет