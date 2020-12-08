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Губернаторы новой волны рассказали о точках роста регионов в условиях пандемии

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Александр Моор
Александр Моор
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» провел круглый стол на тему «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Они обсудили региональные стратегии развития, перспективы привлечения дополнительных средств, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов. Модерировала дискуссию руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

По ее словам, одним из трендов 2020 года стало более активное участие граждан в бюджетном процессе и повышение качества информирования жителей. Отмечается, что губернаторы новой волны, среди которых главы Челябинской, Тюменской, Калужской и Нижегородской областей, занимают верхние строчки рейтинга регионов, где достигнута максимальная открытость бюджета. Они также сохраняют тренд на экономическое развитие регионов.

Губернатор Тюменской области отметил, что жителей региона больше всего волнуют вопросы здравоохранения и занятости. Правительство региона формирует бюджет на ближайший год и на долгосрочную перспективу исходя из запросов граждан. По его словам, бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, несмотря на последствия пандемии.

Глава Челябинской области также рассказал, что регион отказался от «бюджета развития», несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире. В 2021 году будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, также увеличатся расходы на образование.

Губернатор Мурманской области отметил, что 70 процентов расходов бюджета следующего года занимает социальный блок, в полной мере защищены и национальные проекты. В бюджете также предусмотрена «подушка безопасности» для оперативных мер.

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